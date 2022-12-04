رئيس الإمارات يستقبل وزير الدفاع في حكومة طالبان الأفغانية

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع وزير الدفاع الأفغاني بالإنابة الملا محمد يعقوب علاقات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن اللقاء جرى في قصر الشاطئ، دون مزيد من التفاصيل حول المحادثات.

بينما نقلت وكالة "أنباء الصوت الأفغاني" عن "وزارة دفاع الإمارة الإسلامية"، أن الهدف من زيارة يعقوب هو لقاء قادة الإمارات والمواطنين الأفغان المقيمين في هذا البلد وتعزيز علاقات الحكومة مع الدول العربية الخليجية.

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وأضافت أن زيارة يعقوب هي الخارجية الثانية لوزير الدفاع بالوكالة إلى الدول العربية. وسبق له أن سافر إلى قطر وبحث مع المسؤولين هناك التعاون العسكري والأمني.

وحسب الوكالة فإن الإمارات تحاول منذ سنوات تطوير وجودها في أفغانستان، وأن شركة

GAC المملوكة لدولة الإمارات فازت في الأشهر الماضية، بعقد تقديم خدمات للمسافرين بالإضافة إلى الخدمات الفنية لـ 4 مطارات دولية في أفغانستان، بما في ذلك كابل.

وأضافت أنه "في المقابل، هناك استثمارات كبيرة لأفغانيين في الإمارات".

المصدر: وكالات