بلينكن: واشنطن ستبقى "صديقة مقربة" لإسرائيل رغم "الخلافات الكبيرة" مع نتنياهو

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده ستبقى "صديقة مقربة" لإسرائيل رغم الخلافات الكبيرة مع رئيس الوزراء المنتخب بنيامين نتنياهو.

وفي حديثه إلى سياسيين يساريين، يتهمهم بعض اليمين بالتعاطف الشديد مع الفلسطينيين، قال بلينكن إن الولايات المتحدة "لن تتراجع عن دعمها الراسخ لإسرائيل رغم الخلافات الكبيرة" مع نتنياهو، والمخاوف التي قد تكون لدى إدارة الرئيس جو بايدن بشأن أعضاء محتملين في الحكومة اليمينية المقبلة.

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وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة ستبقى "صديقة مقربة" لإسرائيل حتى في الوقت الذي تسعى فيه لتحقيق أهداف يعارضها نتنياهو، ومن بينها حل دولتين، وحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

ووصف الوزير الأمريكي شراكة بلاده مع إسرائيل بأنها "لم تكن أقوى مما هي عليه اليوم".

وأضاف أن الإدارة الأمريكية ستتعامل مع حكومة نتنياهو "على أساس سياساتها، وليس على أساس شخصياتها"، والذين من بينهم وزراء بارزون محتملون في الحكومة عبروا في الماضي عن آراء متشددة معادية للفلسطينيين والعرب.

لكن بلينكن حذر أيضا من أن واشنطن ستعارض السياسات التي تهمش الفلسطينيين، أو تصعّب حل الدولتين، أو تضر بأمن إسرائيل على المدى البعيد".

المصدر: "أسوشيتد برس"