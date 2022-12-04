تركيا تدعو الغرب إلى عدم "حرق الجسور" مع روسيا

شدد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، على ضرورة التسوية بين روسيا والغرب، مشيرا إلى تجدد الحرب الباردة بين موسكو والغرب منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال قالن في حديث لقناة "الجزيرة" الإنكليزية: "نشهد الآن الحرب الباردة الثانية، لقد بدأت مع الأزمة الأوكرانية، لكنها بالتأكيد ستستمر بطريقة مختلفة من خلال الحرب غير المتكافئة والحرب المختلطة وأنواع أخرى كثيرة".

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وأشار إلى أن الحرب الباردة الجديدة ستستمر حتى تجتمع الأطراف الرئيسية، وتضع معايير لصفقة جديدة.

ودعا إلى "عدم حرق الجسور" مع روسيا، لأنه في النهاية لن يمكن الحوار معها وبدورها أنقرة، تواصل العمل على تنظيم المفاوضات بين موسكو وكييف.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا إن الغرب بقيادة الولايات المتحدة يهاجم روسيا دون قيود، وعلى الأخيرة أن تقاوم.

وأشار إلى أن تصرفات موسكو في أوكرانيا لم تنبع من فراغ، لأن ذلك سبقه خطوات "الناتو".

المصدر: نوفوستي