نظام كييف يغضب الألمان بطلبه تصحيح مناهجهم المدرسية التي تؤكد أن القرم روسية

ثار مستخدمو "تويتر" على نائب وزير الخارجية الأوكراني، أندريه ميلنيك، الذي انتقد كتابا مدرسيا ألمانيّا أكد أن سكان القرم صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا سنة 2014.

ولفت كتاب مدرسي ألماني في وقت سابق، انتباه ميلنيك، الذي انتقد معدي الكتاب وطالب بالتحقق من جميع الكتب المدرسية الألمانية، وبخاصة الفصول المتعلقة بروسيا.

وأثار تعليق الدبلوماسي الأوكراني غضب الألمان الذين اعتبروا أنها محاولة فاشلة لإعادة كتابة التاريخ وفق هوى نظام كييف.

وكتب أحدهم على تويتر: "أستطيع الحكم أنه يتوجب كتابة حقائق محددة وموضوعية في الكتب المدرسية، وليس آراء دائرة ضيقة من الأوكرانيين القوميين".

وأضاف آخر: "لا يمكن إعادة كتابة التاريخ، لمجرد أنه لا يلبي توجهات وأفكار الأشخاص المعاصرين. يجب أن تكون الموضوعية أولا".

وكتب أحدهم: "كن حذرا جدا، في يوم ما قد يكتب أحدهم حقيقة من تكونون أنتم، ويتم تسجيلها أيضا في كتاب مدرسي، وهذا لن يروق لكم!".

ورد أحدهم بغضب: "اهتم بكتب التاريخ الخاصة بك، أما نحن فلسنا بحاجة لمراجعاتك التاريخية، استمر في تكريم صديقك النازي بانديرا.. النازي يبقى نازيا!".

ووجه أحدهم نصيحة للسيد ميلنيك: "هذا أمر مثير للسخرية، لديك الكثير من المشاكل الأخرى اهتم بها، واترك الكتب في المدارس الألمانية وشأنها!".

المصدر: نوفوستي