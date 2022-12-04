المفوضية الأوروبية تحذر من حرب تجارية جديدة أوروبا والولايات المتحدة

أعلنت المفوضية الأوروبية عن مخاوفها من خطر نشوب حرب تجارية جديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على خلفية قانون خفض التضخم الأمريكي.

ورجحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، نشوب حرب تجارية جديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية القانون الأمريكي لخفض التضخم.

وأضافت: "الحرب التجارية ليست في مصلحة الولايات المتحدة ولا أوروبا. لكن بروكسل مع ذلك مستعدة لاتخاذ تدابير إرتدادية لحماية الاقتصاد الأوروبي". وأشارت فون دير لاين إلى أن الاتحاد الأوروبي سيرد على قانون التضخم "بطريقة مدروسة يعناية ومتوازنة".

وبالحديث عن انعكاسات القانون قالت السياسية الأوروبية إن القانون الأمريكي الجديد يمكن أن يؤدي لإغلاق الأسواق وخلق مشاكل في سلاسل التوريد ذات الأهمية الحيوية والتي لم تتوقف عن العمل حتى خلال جائحة كوفيد -19.

بالإضافة لذلك، هذا القانون يمكن أن يعيق الاستثمارات من منابع المعادن النادرة في الولايات المتحدة، وبالتالي تعطيل الإمدادات، علما بأنها تعد ضرورية أيضا للدول الأوروبية لمواصلة تطوير قطاع الطاقة البديلة.

ودعت فون دير لاين الولايات المتحدة أن "تأخذ في الاعتبار مخاوف أوروبا."

يذكر أن مخاوف أوروبا ترتبط بحزمة التخفيضات الضريبية الأمريكية التي تبلغ قيمتها 369 مليار دولار لدعم قطاع الأعمال الخضراء الأمريكي. من المقرر أن يدخل القانون الجديد، المعروف بقانون خفض التضخم، حيز التنفيذ في 1 يناير.

المصدر: Lenta.ru