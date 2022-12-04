برلين تعوّل على الهند في الالتزام بسقف سعر النفط الروسي

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن برلين تتطلع لتأييد الهند تحديد سقف أسعار النفط الروسي.

وجاءت تصريحات بيربوكهذه في لقاء مع صحيفة The Hindu، عشية الزيارة التي تقوم بها إلى نيودلهي.

وأضافت ردا على سؤال حول تنامي مشتريات الهند من النفط الروسي: "نحث شركاءنا على فرض عقوبات أيضا، لكنّنا ندرك أن العديد من الدول لديها قيود اقتصادية مختلفة. منذ البداية، سعينا للحد من تأثير عقوباتنا على بلدان ثالثة. وأحد الأمثلة على ذلك هو تحديد أسعار إمدادات النفط الروسية. بهدف تجنب حدوث نقص في الإمدادات وارتفاع الأسعار للدول المعتمدة على النفط الروسي. يمكن للشركاء تقديم الدعم عبر عدم التقيد به رسميا، وشراء النفط بأقل من الحد المقرّر".

يذكر أن قرار الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا تحديد سقف سعر الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، سيدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من 5 ديسمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي