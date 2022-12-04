استهداف بعثات دبلوماسية أوكرانية بطرود دموية في 12 دولة

تلقت 18 بعثة دبلوماسية أوكرانية في 12 دولة طرودا دموية خلال الأسبوع الجاري، فيما وصفته أوكرانيا بأنه "حملة إرهاب وترهيب"، تطال ممثلياتها ومسؤوليها بالخارج.

وحتى مساء الجمعة، قالت أوكرانيا إنه تم استهداف 17 سفارة برسائل تحتوي على عيون حيوانات، بعد الطرد المفخخ الذي تم إرساله إلى السفارة الأوكرانية بمدريد، الأربعاء، والذي تسبب في إصابة أحد الموظفين.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليه نيكولينكو، إن الطرود أرسلت في وقت واحد من دولة أوروبية واحدة، لم يرغب في كشف اسمها مع تواصل التحقيقات.

وقالت الخارجية الأوكرانية إن الطرود تم تسليمها إلى سفارات أوكرانيا في المجر وهولندا وبولندا وكرواتيا وإيطاليا والقنصليات العامة في نابولي بإيطاليا وكراكوف ببولندا وبرنو بالتشيك.

وانفجر طرد كان موجها إلى السفير الأوكراني لدى إسبانيا في السفارة في مدريد، الأربعاء، أثناء قيام مسؤول أمني بفحصه، مما تسبب في إصابته بجروح طفيفة.

ونشر المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية، صورة لحديقة سفارة مدريد، حيث شوهد ضابط أمن إسباني يقوم بدورية مع كلب شرطة.

وبالإضافة إلى الطرود، تم، بحسب الغارديان، تلطيخ مقر إقامة سفير أوكرانيا في الفاتيكان بما تشتبه كييف، أنه قد يكون براز حيوانات.

وفي كازاخستان، تم تلقي تهديد بوجود قنبلة في السفارة الأوكرانية، غير أن هذه المعلومات كانت مخادعة، بحسب المسؤولين في كييف.

ودعت أوكرانيا سفاراتها إلى تكثيف الإجراءات الأمنية وطلبت من الدول المضيفة المساعدة.

المصدر: وسائل إعلام