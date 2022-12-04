أوكرانيا تعلن إطلاق مسيّرة هجومية جديدة حتى نهاية العام

أعلنت شركة الصناعات العسكرية الأوكرانية عن اختبار ناجح لمسيّرة جديدة، ووعدت ببدء استخدامها حتى نهاية العام ضد الجيش الروسي، المستمر في تدمير مواقع الصناعات العسكرية في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الشركة الأوكرانية، ناتاليا ساد، اليوم الأحد: "اجتازت الطائرة عدة مراحل من الاختبارات الناجحة، وننتقل إلى مرحلة الاختبارات في ظروف الحرب الإلكترونية".

وأضافت: "بعد النجاح في الاختبارات في ظروف الحرب الإلكترونية، نأمل أن نتمكن من رؤيتها في الاستخدام القتالي، وحتى نهاية هذا العام نحاول الوفاء بوعدنا وبدء إنتاجها".

وذكرت الشركة الأوكرانية أن المسيّرة ستكون قادرة على حمل 75 كغ وقادرة على التحليق المتواصل لمسافة 1000 كم.

يذكر أن الجيش الروسي يواصل تدمير البنى التحتية التي تفيد قوات كييف في مواصلة القتال، ويستهدف مستودعات الوقود والمصانع العسكرية والسكك الحديدية ومحطات الكهرباء وغيرها من البنى الحيوية، ما يثير الشكوك في مصداقية ما تعلنه كييف وحلفاؤها عن "إطلاق صناعات عسكرية في أوكرانيا".

المصدر: تاس