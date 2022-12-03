ضابط استخبارات أمريكي: روسيا ستبقي أوكرانيا معزولة عن البحر الأسود (فيديو)

رجح ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، "سيطرة روسيا على مقاطعتي خاركوف شرق أوكرانيا، ودنيبرو بيتروفسك وسطها، والإبقاء على أوكرانيا معزولة عن البحر الأسود".

وقال: "روسيا قادرة على التحرك إلى الأمام بنجاح في خاركوف ودنيبروبيتروفسك وستبقى أوكرانيا معزولة".



وأضاف أن السلطات الأوكرانية تهدد ترانسنيستريا "للانتقام من روسيا"، ومن أجل الحفاظ على أمن منطقة ترانسنيستريا، تحتاج روسيا إلى عزل أوكرانيا التام عن البحر، والمنطقة بأكملها "حتى أوديسا غربا".

وتابع: هذا سيعني نهاية الاقتصاد الأوكراني حيث ستبقي روسيا لكييف على الجزء الزراعي فقط مما سيتبقى من أراضي أوكرانيا الشاسعة.

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المصدر: لينتا.رو