حصار الرمادي والفلوجة.. نموذج لتكتيك حرب المدن للجيوش المتقدمة

فرضت النزاعات المسلحة التي دارت رحى معاركها في المدن، أن تبحث الجيوش المتقدمة عن تكتيكات عسكرية جديدة لهذه النزاعات.

وقد توصلت إلى هذا الاستنتاج، مجموعة من مؤلفي جملة جديدة من المقالات العسكرية بعنوان "الحرب بين الجدران"، قام بإعدادها مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات (CAST).

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وفي هذا الإطار، قام خبراء عسكريون بتحليل تجربة القتال في ظروف المدن وسمات العمليات العسكرية أثناء حصار المناطق السكنية والاستيلاء عليها.

ومن أجل التوصل إلى هذّه الاستنتاجات، تمّت بصورة تفصيلية دراسة تجربة اقتحام المدن التي نفّذها الجيش الأمريكي أثناء الحرب في العراق.

الجدير بالذكر أنه أثناء احتلال الرمادي والفلوجة في العراق، حاصر الجيش الأمريكي تلك المدن وعمل على عزلها عن العالم الخارجي، وبعد ذلك تم تضييق حلقة حصار العدو بشكل تدريجي ومن اتجاهات مختلفة.

المصدر: "موسكوفسكي كمسموليتس"