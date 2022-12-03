إيلون ماسك يتحدث عن حريق في مقر شركة تويتر

قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إن حريقا صغيرا اندلع في وقت سابق من هذا الأسبوع في مقر شركة تويتر.

وكتب ماسك صاحب الشركة والشبكة الاجتماعية التي تحمل الاسم نفسه، في تغريدة على تويتر: "اندلع حريق صغير في مقر تويتر خلال هذا الأسبوع! وتم إخلاء المبنى بأكمله".

Funny thing is that there was actually a little fire at Twitter HQ earlier this week! Whole building was evacuated. — Elon Musk (@elonmusk) December 3, 2022

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في وقت لاحق ، أوضح رجل الأعمال أن النيران اشتعلت في خزانة كهربائية في المبنى.

ولم يكشف ماسك في تغريدته، سبب الحريق، ولا العواقب التي نجمت عنه.

المصدر: تاس