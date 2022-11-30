ماسك يحذّر من إمكانية حظر "تويتر" في متجر AppStore!

وجه المياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك انتقادات لشركة آبل، وأشار إلى أن الأخيرة "هددت بإزالة تطبيق تويتر من متجر AppStore".

وأشار ماسك إلى "أن آبل توقفت في الفترة الأخيرة تماما عن الإعلان عن منتجاتها عبر منصات تويتر".

وقال ماسك في تغريدات له عبر تويتر "هددت آبل بإزالة تويتر من متجر تطبيقاتها الإلكتروني، ولم تعلمنا بالسبب"، وتسائل الملياردير عبر التغريدات فيما إذا كانت آبل تدعم حرية التعبير، ونشر استطلاعا للرأي سأل فيه المستخدمين عما إذا كان يجب على الشركة الإبلاغ عن جميع حالات الرقابة ضد عملائها.

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وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى "أن العديد من المعلنين بدأوا بالتخلي عن "تويتر" بعد استحواذ ماسك للشركة التي تدير هذا التطبيق، وتوجهوا إلى موارد أخرى لنشر إعلاناتهم مثل غوغل و TikTok و "إنستغرام".

ووفقا لبيانات MediaRadar Inc فإن "آبل كانت تعتبر من أكبر المعلنين على منصات تويتر، وفي الأشهر العشر الأولى من العام الجاري أنفقت حوالي 39 مليون دولار على الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي".

وتجدر الإشارة إلى أن التوتر طغى على العلاقات بين ماسك وآبل في السنوات الأخيرة، وازداد بشكل ملحوظ بعد استحواذ الملياردير الأمريكي على الشركة المشغلة لتطبيق "تويتر".

المصدر: إنترفاكس