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بايدن لولي العهد البريطاني: أين معطفك؟

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بايدن لولي العهد البريطاني: أين معطفك؟
الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد البريطاني الأمير ويليام
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استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة، ولي العهد البريطاني الأمير ويليام، في أحد جوانب ميناء بوسطن المتجمد.

وخلال اللقاء الذي جمعها  في بوسطن، سأل بايدن، الأمير وليام: "أين معطفك؟"، في الوقت الذي كان فيه بايدن يرتدى الرئيس الثمانيني معطفا طويلا، بينما ارتدى ويليام بدلة رسمية في يوم بارد وعاصف.

والتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن ولي العهد البريطاني الأمير ويليام، الذي يزور الولايات المتحدة ترافقه زوجته أميرة ويلز كاثرين.

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وأشار المتحدث باسم قصر كنسينغتون إلى أن لقاء الأمير ويليام مع الرئيس الأمريكي استمر نحو نصف ساعة، ودارت بينهما "محادثة ودية وجوهرية في أجواء من الحفاوة".

وقدم الأمير ويليام الشكر لبايدن لحضوره مراسم تشييع جنازة الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية في سبتمبر الماضي.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قد أعلنت في وقت سابق أن بايدن سيطرق إلى موضوع التغير المناخي والرعاية الصحية.

وقام الأمير ويليام والأميرة كاثرين بزيارة استغرقت 3 أيام للولايات المتحدة، هي الأولى لهما منذ عام 2014.

وزار الأمير ويليام مكتبة جون كينيدي بمدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس، حيث التقى ابنة الرئيس الأمريكي الراحل كارولين كينيدي وأفراد عائلتها.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية

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