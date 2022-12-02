مرافقوه هبوا لمساعدته.. بايدن يرتكب هفوة جديدة خلال استقباله للأمير البريطاني وليم.. فيديو

عجز الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تحديد وجهته لمغادرة قاعة الضيافة بعد استقباله ولي العهد البريطاني وليم، مما استدعى تدخل مرافقيه لمساعدته كما جرت العادة.

واستقبل الرئيس الأمريكي الأمير البريطاني في الهواء الطلق أمام مكتبة جون كينيدي الرئاسية.

بعد ذلك، أجريا محادثة قصيرة لمدة دقيقتين تقريبا، وفي نهاية اللقاء الترحيبي، قام بايدن بخطوة في إحدى الاتجاهات، لكن الحراس طلبوا من رئيس البيت الأبيض تغيير اتجاهه. وبعد تردد قصير سار الرئيس في الاتجاه المشار إليه.

المصدر: نوفوستي