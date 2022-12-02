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اصطدام سفينتين تركيتين في بحر مرمرة

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اصطدام سفينتين تركيتين في بحر مرمرة
Globallookpress Xinhua/Shadati
صورة من الأرشيف
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أعلنت إدارة خفر السواحل التركية عن حادث اصطدام سفينتي شحن تركيتين في بحر مرمرة عند مدخل مضيق البوسفور مساء الجمعة.

وأشار البيان إلى أن الحادث وقع بالقرب من مرسى أهيركابي، حيث اصطدمت سفينة Burhan Duzman التي يبلغ طولها 126 مترا، بسفينة Turan التي يبلغ طولها 147 مترا.

وأضاف خفر السواحل أن قاطرة وزورقين توجهت إلى مكان الحادث.

وأشارت إدارة خفر السواحل في بيان آخر إلى أن السفينتين رستا بشكل آمن في أهيركابي لاحقا.

ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن الحادث.

المصدر: تاس

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