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الشرطة اليونانية تحقق في حريق متعمد عند منزل نائب سفير إيطاليا في أثينا

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الشرطة اليونانية تحقق في حريق متعمد عند منزل نائب سفير إيطاليا في أثينا
Globallookpress
الشرطة اليونانية تحقق في حريق متعمد خارج منزل نائب سفير إيطاليا
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بدأت الشرطة اليونانية التحقيق في حريق متعمد لسيارات مركونة في ساحة انتظار منزل نائب السفير الإيطالي في أثينا، بهجوم دفع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني للتعبير عن قلقها.

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وقال مسؤول بالشرطة "دمرت سيارة ولحقت أضرار محدودة بثانية"، مضيفا أن الهجوم وقع في الصباح الباكر دون تعريض حياة أحد للخطر.

وأبدت ميلوني "تعاطفها" و"قلقها الشديد" لسوزانا شلاين، المستشارة الأولى للسفارة الإيطالية في أثينا، مشيرة إلى أن الهجوم "ربما كان في الأصل من فعل أنصار اللاسلطوية".

ويزور وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أثينا، حيث من المتوقع أن يلتقي برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في وقت لاحق الجمعة وأن يحضر اجتماعا خاصا لحزب الشعب الأوروبي.

ونددت وزارتا الخارجية في اليونان وإيطاليا بالهجوم.

ويتكرر إشعال الحرائق لاستهداف الشركات أو الشرطة في اليونان.

المصدر: وكالات

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