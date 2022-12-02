مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: أوكرانيا تعد لاستفزازات بمساعدة واشنطن

صرح المندوب الروسي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين بأن المتعاقدين الأمريكيين يساعدون سلطات كييف الآن في التحضير لاستفزازات كيميائية في أوكرانيا.

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جاء ذلك في حديث له على قناة "روسيا 24"، حيث تابع أن روسيا تقدمت في الدورة الجارية للدول الأعضاء في المنظمة بكافة المعلومات ذات الصلة، حيث يؤكد شولغين أن الحديث يدور حول جنود متعاقدين من ولاية نيفادا الأمريكية.

وتابع: "لكن الأمريكيين يرفضون كل هذا ويقولون إن هذه معلومات مضللة من الجانب الروسي، ويصف هؤلاء بأنهم (عمال حقوقيون صادقون ونبلاء)".

وكان المؤتمر الـ 27 للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد افتتح في لاهاي 28 نوفمبر الماضي، وسيستمر حتى اليوم 2 ديسمبر، فيما حذرت روسيا مرارا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خطر الاستفزازات المحتملة من قبل سلطات كييف. وقد سجلت موسكو، على وجه الخصوص، حقائق استخدام الجانب الأوكراني للمنشآت الخطرة كيميائيا لأغراض عسكرية.

المصدر: نوفوستي