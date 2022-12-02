 
مباشر

مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: أوكرانيا تعد لاستفزازات بمساعدة واشنطن

أخبار العالم

مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: أوكرانيا تعد لاستفزازات بمساعدة واشنطن
Globallookpress Lance Cpl. Weston BrownKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uai3

صرح المندوب الروسي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين بأن المتعاقدين الأمريكيين يساعدون سلطات كييف الآن في التحضير لاستفزازات كيميائية في أوكرانيا.

إقرأ المزيد
مندوب روسيا: لاهاي تتجاهل تقارير الاستفزازات الأوكرانية باستخدام الأسلحة الكيميائية
مندوب روسيا: لاهاي تتجاهل تقارير الاستفزازات الأوكرانية باستخدام الأسلحة الكيميائية

جاء ذلك في حديث له على قناة "روسيا 24"، حيث تابع أن روسيا تقدمت في الدورة الجارية للدول الأعضاء في المنظمة بكافة المعلومات ذات الصلة، حيث يؤكد شولغين أن الحديث يدور حول جنود متعاقدين من ولاية نيفادا الأمريكية.

وتابع: "لكن الأمريكيين يرفضون كل هذا ويقولون إن هذه معلومات مضللة من الجانب الروسي، ويصف هؤلاء بأنهم (عمال حقوقيون صادقون ونبلاء)".

وكان المؤتمر الـ 27 للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد افتتح في لاهاي 28 نوفمبر الماضي، وسيستمر حتى اليوم 2 ديسمبر، فيما حذرت روسيا مرارا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خطر الاستفزازات المحتملة من قبل سلطات كييف. وقد سجلت موسكو، على وجه الخصوص، حقائق استخدام الجانب الأوكراني للمنشآت الخطرة كيميائيا لأغراض عسكرية.

المصدر: نوفوستي

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نهاية "كارثية" لألمانيا في مونديال قطر.. فوز بطعم الهزيمة على كوستاريكا (فيديو)