صرح المندوب الروسي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، بأن المنظمة تجاهلت تقارير روسيا حول استفزازات القوات الأوكرانية باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وأشار شولغين، إلى أن المنظمة التي تعقد المؤتمر السابع والعشرين في لاهاي، تغض الطرف عن التحذيرات والوقائع المسجلة حول استخدام الجانب الأوكراني للمنشآت الخطرة كيميائيا لأغراض عسكرية.

وبحسبه، فقد حذرت وزارة الدفاع الروسية، اعتبارا من ديسمبر 2021، من احتمال حدوث استفزاز باستخدام أسلحة كيماوية، مضيفا، "لسوء الحظ، تحققت بعض تحذيراتنا".

ووفقا له، تحاول روسيا من خلال بعثتها الدائمة، باستمرار أن تنقل لقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بيانات وزارة الدفاع، ومع ذلك، تدعي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن هذه التحذيرات لا يمكن أن تتحقق.

وأكد شولغين أن "التفسير المنطقي الوحيد لمثل هذا التجاهل الواضح للبيانات الموضوعية هو شن حرب معلومات مستهدفة".

وفي يوليو، أرسلت روسيا مذكرة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حول استعداد أوكرانيا لتنفيذ استفزازات بالأسلحة الكيميائية، ويشتبه الجانب الروسي في أن أوكرانيا كانت تخطط لهجمات كيماوية ليس فقط في جمهورية دونيتسك الشعبية، ولكن أيضا في نيكولاييف وخاركوف.

المصدر: لينتا.رو