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بيلاروس تعترض مسيرة تجسس قرب الحدود جاءت من جهة أوكرانيا (فيديو)

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بيلاروس تعترض مسيرة تجسس قرب الحدود جاءت من جهة أوكرانيا (فيديو)
Legion-Media
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أعلنت السلطات البيلاروسية اليوم الجمعة أن عناصر من حرس الحدود والجيش اعترضت طائرة استطلاع بدون طيار كانت متجهة من أوكرانيا إلى عمق أراضي بيلاروس.

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وقالت لجنة الحدود البيلاروسية في بيان لها: "تم إجبار طائرة بدون طيار أخرى على الهبوط قرب الحدود مع أوكرانيا. أمس، في 1 ديسمبر، عثر حرس الحدود البيلاروسي، مع جنود من القوات المسلحة، على طائرة ذات مراوح أربعة "كوادروكوبتر" تحلق على ارتفاع حوالي 300 متر على بعد 1200 متر من الحدود.

وأضاف البيان أن المسيرة كانت متجهة من الجانب الأوكراني إلى عمق الأراضي البيلاروسية، وتم إرغامها على الهبوط باستخدام الأسلحة الإلكترونية.

وأوضحت لجنة الحدود البيلاروسية أن "الكوادراكوبتر لم تكن تحمل علامات تعريف، كما أنها كانت مزودة بكاميرا فيديو مدمجة لاستطلاع الأراضي الحدودية لجمهورية بيلاروس".

المصدر: "تاس"

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