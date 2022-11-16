بيلاروس: إسقاط طائرة مسيّرة على الحدود مع أوكرانيا

أفادت لجنة الحدود الحكومية البيلاروسية، أنه تم إسقاط طائرة مسيّرة مجهزة للاستطلاع على الحدود مع أوكرانيا، والتي اخترقت أجواء البلاد من الأراضي الأوكرانية.

وقالت اللجنة في قناتها على "تيليغرام": "استفزاز أوكراني جديد، تم إسقاط طائرة مسيّرة أخرى على الحدود مع أوكرانيا".

وأوضحت أن جنود حرس الحدود، على بعد 100 متر من الحدود البيلاروسية الأوكرانية، أسقطوا طائرة مسيّرة من طراز "كوادكوبتر" متجهة من الجانب الأوكراني إلى أراضي بيلاروس في منطقة كوبرين.

ووفقا لتقرير اللجنة: "تم إسقاط الطائرة من قبل دورية حدودية من بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف. وعند فحصها، لوحظ تجهيزها بكاميرا فيديو، استخدمت للاستطلاع وتصوير الوسائل التقنية لحماية الحدود على أراضي بيلاروس". وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تنفيذ أنشطة تحقق إضافية بهذا الشأن.

وأشارت اللجنة إلى أن حادثة مماثلة وقعت في 2 نوفمبر، على بعد كيلومتر من الحدود البيلاروسية الأوكرانية في منطقة غوميل.

المصدر: نوفوستي