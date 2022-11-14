بيلاروس تعزز الإجراءات الأمنية على الحدود مع أوكرانيا

أعلن وزير الداخلية البيلاروسي إيفان كوبراكوف، عن تشديد الإجراءات الأمنية في 14 منطقة في بيلاروس، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وقال كوبراكوف: " تم إطلاع الرئيس على الإجراءات المتخذة لضمان أمن مواطنينا الذين يعيشون على الحدود مع أوكرانيا. لقد عززنا الإجراءات الأمنية في هيئات الشؤون الداخلية الإقليمية، وبشكل عام في أراضي 14 مقاطعة من منطقتي بريست وغوميل".

وأوضح الوزير، أن قوات خاصة إضافية ووحدات شرطة خاصة تعمل في المناطق المذكورة، وبهذه الطريقة يتم ضمان سلامة المواطنين.

وأضاف: "منذ وقت ليس ببعيد، أجرينا تدريبات في مدينة يلسك، حيث وضعنا آلية للتفاعل بين الوكالات الحكومية".

وقال، إن عدة وحدات جديدة ستظهر في القوات الداخلية البيلاروسية، على وجه الخصوص، لمواجهة الطائرات المسيّرة.

وأوضح: "ستظهر عدة وحدات جديدة. ستكون متنقلة وجاهزة للعمل في أي منطقة، سواء كانت مناطق حضرية، أو غابات في جميع أنحاء الإقليم. إن تدريب هذه الوحدات ضروري، لذلك نحن نعمل على تحسين النظام".

وأضاف: "نحن ندرس بعناية العملية الخاصة التي تجري في أوكرانيا. وندرس تصرفات كل من روسيا وأوكرانيا. وتصرفات زملائنا من الدول الأخرى، وبالطبع نختار الأفضل. نحن ندرك جيدا أننا يجب أن نكون مستعدين، ونحاول التعلم من تجربة مكافحة التخريب والاستطلاع".

المصدر: نوفوستي