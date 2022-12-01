صحيفة سويدية تكشف عن فرضيتين لتخريب أنابيب "السيل الشمالي1و2"

كشف هانز ليفونغ، الأستاذ المساعد في معهد أبحاث الدفاع السويدي أن المتفجرات المستخدمة في تخريب خطي أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي1-2" ربما تم إنزالها بواسطة سفينة.

وقال ليفونغ لصحيفة Expressen: "هذه ليست عبوة ناسفة صغيرة عالية الدقة، لكنها شحنة تفجيرية كبيرة تم زرعها في القاع بجانب الأنابيب".

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ورجح تورط عدة سفن في العملية التخريبية، حيث كانت هناك حاجة لها لإنزال على الأجهزة المتفجرة.

كما تحدثت الصحيفة عن فرضية أخرى، مفادها أنه تم تركيب متفجرات على الأنابيب باستخدام غواصات.

وذكرت شركة SpaceKnow التحليلية في وقت سابق رصدها سفينتين مجهولتين بالقرب من أنابيب "السيل الشمالي" في الأيام التي سبقت العملية التخريبية.

المصدر: نوفوستي