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نقل 90 مهاجرا من إيطاليا إلى ألمانيا جوا

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نقل 90 مهاجرا من إيطاليا إلى ألمانيا جوا
Globallookpress
مهاجرون غير شرعيين في إيطاليا - أرشيف -
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نقلت السلطات الألمانية مجموعة من المهاجرين جوا من إيطاليا إلى ألمانيا، بعد إنقاذهم في البحر المتوسط.

وذكرت وزارة الداخلية الألمانية أن إجمالي 90 شخصا بحاجة إلى الحماية قد وصلوا إلى فرانكفورت وبرلين اليوم.

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ووفقا لتقارير رسمية وأخرى إعلامية، سيقيم هؤلاء في ولايات بافاريا وشمال الراين ويستفاليا وبراندبورغ وراينلاند بالاتينات.

وتم إحضار 74 طالب لجوء إلى ألمانيا من إيطاليا في أكتوبر، في سابقة وضعتها آلية التضامن الأوروبي الطوعي، ويمرون الآن بإجراءات للحصول على اللجوء في ألمانيا.

وتنتقد إيطاليا دولا أوروبية أخرى لعدم تضامنها معها، ودعم التعامل مع العدد الكبير من المهاجرين الذي يصل إلى شواطئها كل عام.

وإضافة إلى ذلك، ينسب إلى طواقم سفن الإنقاذ الاتهام بتشجيع نشاط تهريب البشر، بسبب انتشارهم في البحر المتوسط.

وكان أحدث هذه الخلافات نزاع نشب بين روما وباريس، عندما اتجهت سفينة صوب فرنسا بعدما رفضت إيطاليا دخولها إلى الميناء الأقرب لها.

وكانت الدول الأوروبية قد وافقت، في 21 يونيو، على آلية التضامن التي تم تأسيسها في البداية لمدة عام واحد.

ووافقت ألمانيا على استقبال 3500 طالب لجوء خلال عام من إطلاق آلية التضامن، وحتى الآن، كان التقدم، مع ذلك، أبطأ بالإجراء الجديد.

ووفقا لوزارة الداخلية في روما، وصل بالفعل أكثر من 94 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، بزيادة نحو 53% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

المصدر: د ب أ

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