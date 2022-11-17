إيطاليا: "تقارب" مع ألمانيا بشأن التحكم في تدفق المهاجرين

أعلنت إيطاليا أن هناك "تقاربا في الرؤى" مع ألمانيا بشأن "مبادرات مشتركة من أجل التحكم في تدفق الهجرة".

إعلان وزارة الداخلية الإيطالية، جاء في أعقاب لقاء ثنائي بين وزيري الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، والألمانية نانسي فيزر على هامش اجتماع وزراء داخلية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

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ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن مصادر متابعة للاجتماع، أن بيانتيدوزي أكد على أن بلاده "تريد الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن قضية المهاجرين دون المضي قدما بمفردها"، بينما جددت نظيرته الألمانية "الحفاظ على ثقتها بآلية التضامن" الأوروبية.

وحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، فإن ألمانيا وافقت بالفعل على استقبال 3 آلاف من اللاجئين الذين وصلوا عبر البحر إلى إيطاليا.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية