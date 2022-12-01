اتفاق ائتلافي بين نتنياهو وحزب "الصهيونية الدينية" المتطرف

وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو اتفاقا ائتلافيا مع حزب "الصهيونية الدينية" اليميني الموكلة إليه رعاية نشاط الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وقبيل تكثيف المحادثات مع الأحزاب الدينية المتطرفة لتشكيل الحكومة المقبلة، وقّع نتنياهو اتفاقا مع زعيم "الصهيونية الدينية" بتسالئيل سموطريتش، يتيح لذلك الحزب التناوب على وزارة المالية ووزارة الهجرة والاستيعاب ووزارة البعثات.

إضافة إلى ذلك، سيكون وزير من "الصهيونية الدينية" مسؤولا عن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ضمن مهام وزارة الدفاع بالتنسيق والاتفاق مع رئيس الوزراء.

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وقال سموطريتش في بيان مشترك مع نتانياهو: "اليوم نتخذ خطوة تاريخية أخرى لإقامة حكومة يهودية وصهيونية وقومية تعيد الأمن ... وتوسع المستوطنات".

وكان حزب الليكود بزعامة ننياهو وقّع الأسبوع الماضي مع "القوة اليهودية" بزعامة ايتمار بن غفير، اتفاق تحالف يمنح الأخير حقيبة الأمن الداخلي، وكذلك مع آفي ماعوز (66 عاما) الممثل الوحيد لحزب "نوعم" المعروف بمواقفه القومية والمناهضة لمجتمع الميم.

ولا يزال يتعين على نتنياهو الاتفاق مع حلفائه في الحزبين المتدينين المتطرفين "شاس" و"يهودوت هتوراه" لتشكيل الحكومة المقبلة.

ولدى نتانياهو مهلة 28 يوما لتشكيل حكومة، يمكن تمديدها 14 يوما.

وحصد تكتّل اليمين بزعامة نتانياهو مع حلفائه اليهود المتشددين واليمين المتطرف غالبية مقاعد الكنيست بنيلهم 64 مقعدا من أصل 120 في الانتخابات التشريعية.

المصدر: "أ ف ب"