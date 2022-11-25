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غانتس يتهم نتنياهو بتأسيس جيش خاص لخدمة بن غفير

أخبار العالم

غانتس يتهم نتنياهو بتأسيس جيش خاص لخدمة بن غفير
Globallookpress
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اتهم وزير الدفاع الاسرائيلي، بيني غانتس، رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، بتفكيك أنظمة الدولة وتأسيس جيش خاص لخدمة إيتمار بن غفير.


وأشار غانتس أن تفكيك أطر العمل للجيش والشرطة أيضا سيؤدي الى الحاق الضرر بالأداء الوظيفي للشرطة والجيش.

وقال غانتس إن الاتفاق الذي أعلن عنه بين الليكود وحزب قوة يهودية هو تفتيت أنظمة وسلطات الدولة إلى أجزاء حسب الحاجة السياسية.

وذكر أن نتنياهو يعرّض أمن إسرائيل للخطر، وتوعد بالوقوف في وجه الهجمة التي تشن ضد أنظمة الدولة وهويتها.

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المصدر: RT

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خبر سيئ لمنتخب قطر في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022