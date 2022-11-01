غانتس يتهم نتنياهو بتعريض إسرائيل للخطر

انتقد رئيس حزب الوحدة الوطنية اليميني، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، قائلا إن زعيم حزب الليكود "غير قادر على قول أي شيء صحيح".

وقال نتنياهو في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي إن غانتس "عرض حياة الجنود للخطر حتى لا يؤذي الفلسطينيين عندما كان قائدا في الجيش الإسرائيلي"، في إشارة إلى حادثة انتظر فيها الجيش إخلاء الفلسطينيين قبل استهداف قطاع غزة.

وردا على ذلك، قال غانتس إن "الجيش هدم مستشفى وتأكد من عدم وجود مرضى وأشخاص آخرين بحاجة إلى الإجلاء"، مشيرا إلى "أننا "كملنا جميع الإجراءات أثناء الانتظار، ثم دمرت المستشفى. لكن بيبي (نتنياهو)، ذلك الكذاب، غير قادر على قول كلمة واحدة صحيحة".

وأضاف: "الجمهور الإسرائيلي واجه شخصا كاذبا"، معتبرا أن "بيبي يهدد دولة إسرائيل من خلال منح قادة اليمين المتطرف وتمكينهم ،مثل أعضاء حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، وإيتامار بن غفير".

وعن تصريح مسرب لبن غفير، يقول فيه إنه سيطالب بسن قانون يطبق بأثر رجعي، يسمح لنتنياهو بالتخلص من محاكماته بتهم الفساد، قال غانتس: "نبذل قصارى جهدنا لمنع ذلك".

المصدر: i24news