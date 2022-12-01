لافروف يعلق على تسريب البيانات حول لقاء ناريشكين وبيرنز في تركيا

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الأمريكيين هم من بادروا بتسريب بيانات حول قناة الاتصال بين رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

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جاء ذلك ضمن تصريحات لافروف في مؤتمر صحفي عقده في موسكو اليوم الخميس حول قضايا الأمن الأوروبي، حيث تابع الوزير بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت هي من يصر على سرية قناة الاتصال بين مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ورئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، إلا أنها بدأت بعد ذلك في التسريبات.

وقال: "اقترح الزملاء الأمريكيون عقد اجتماع ما بين بيرنز وناريشكين، واتفقنا على ذلك. وأخبرنا الأمريكيون أنفسهم عشر مرات بضرورة أن تكون هذه القناة سرية تماما، ولا ينبغي الإعلان عنها حتى لا يعرف أحد أي شيء، حتى تكون قناة جادة، ولا تتعرض لأي دعاية خارجية ومكائد إعلامية. اتفقنا، ولكن بمجرد وصول المسؤولين إلى أنقرة، تسربت الأنباء على الفور، لا أعرف من أين، من البيت الأبيض، من الخارجية، لا أعرف. لكن الخبر تسرب".

المصدر: نوفوستي