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بيسكوف: تصريحات أمين عام "الناتو" ليست استيعابا لحقيقة ما يجري في أوكرانيا وحولها

أخبار العالم

بيسكوف: تصريحات أمين عام
Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن "الناتو" لا زال يواصل فرض الحرب على كييف، وهو ما يؤدي فقط إلى تعقيد الوضع.

جاء ذلك في إفادته الصحفية تعليقا على كلمات الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ بأن أوكرانيا بحاجة الآن إلى التفكير لا في الانضمام إلى الحلف، وإنما في الحفاظ على كيان الدولة الأوكرانية، حيث قال بيسكوف: "لا يمكن اعتبار ذلك استيعابا لحقيقة الوضع، فـ (الناتو) لا زال يواصل فرض الحرب على كييف".

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وفي سياق آخر صرح بيسكوف بأن المحققين الروس يعملون يوميا لتسجيل جميع الجرائم التي ارتكبتها السلطات الأوكرانية، بما في ذلك تلك التي ارتكبت منذ عام 2014، فيما أكد على أن المحاكم التي اقترحتها عدد من الدول الغربية للتحقيق في تصرفات روسيا في أوكرانيا بلا أي شرعية.

كذلك نوه بيسكوف إلى أن رسالة بوتين إلى الجمعية الفدرالية لم يتحدد موعدها بعد.

المصدر: تاس

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