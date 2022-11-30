شولتس: الهجمات على البنية التحتية الحيوية في أوروبا لن تمر دون رد

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن الهجمات على البنية التحتية الحيوية في أوروبا لن تمر دون رد، مشيرا إلى كونها "شريان الحياة للدول" ويجب حمايتها بشكل خاص.

وأكد شولتس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره أن: "الهجمات الأخيرة على خطوط أنابيب الغاز السيل الشمالي أظهرت مخاطر كبيرة، وهدفنا الآن هو التنسيق الفعال لأعمال الشرطة والقوات المسلحة، وكذلك إشراك الاتحاد الأوروبي والشركات الخاصة".

واختتم المستشار قائلا: "لقد اتفقنا على مطالبة الأمين العام لحلف الناتو بوضع إجراء تنسيق لحماية البنية التحتية تحت الماء".

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، إن الاقتراح سيقدم إلى الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، في اجتماع خلال مؤتمر برلين الأمني.

وقال ستوره في وقت سابق، إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا تساعد في تعزيز حماية الجرف النرويجي بعد الحادث الذي وقع على خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".

المصدر: لينتا.رو