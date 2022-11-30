ألمانيا والنرويج تدعوان "الناتو" لإنشاء مركز لحماية البنية التحتية تحت الماء

صرح رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، بأن برلين وأوسلو طلبتا مساعدة "الناتو" لحماية البنية التحتية تحت الماء.

وقال ستوره، متحدثا في إيجاز مشترك مع المستشار الألماني: "أطلقنا أنا والمستشار أولاف شولتس، اليوم مبادرة غير رسمية لتعزيز حماية البنية التحتية تحت الماء"، ودعا إلى إنشاء مركز متخصص "للناتو" للعمل في هذا المجال.

وأشار إلى ضرورة تنسيق عمل المركز مع القطاع الخاص لمنع التخريب في المستقبل، ويذكر أن هذا الاقتراح سيقدم إلى الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ في اجتماع خلال مؤتمر برلين الأمني.

وفي وقت سابق، قال ستوره، إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا، ستساعد في تعزيز حماية الجرف النرويجي بعد الحادث الذي وقع على خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".

المصدر: لينتا.رو