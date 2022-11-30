الاتحاد الأوروبي يكشف عن سقف سعر ينوي تحديده للنفط الروسي

يناقش الاتحاد الأوروبي إمكانية وضع سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، من أجل التوصل لاتفاق بين تلك الدول وأعضاء مجموعة السبع (G7).

ونقلت بلومبرغ اليوم الأربعاء عن مصادر، أن الاتحاد الأوروبي يدرس تحديد مثل هذا السعر الأقصى للنفط الروسي من أجل التوافق بين دول الاتحاد وأعضاء مجموعة السبع، على تحديد سعر النفط الوارد من روسيا.

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هذا وكانت مصادر دبلوماسية قد أفادت لوكالة "رويترز"، قبل أيام، أن الاتحاد الأوروبي أجّل اجتماعا كان من المقرر عقده يوم الجمعة، لمناقشة سقف الأسعار للنفط الروسي الذي اقترحته مجموعة الدول السبع.

وحينها أكد أحد الدبلوماسيين أنه "لم يكن هناك تقارب كاف للآراء".

بدورها، تشير التقارير إلى أن الدول الأوروبية منقسمة بشأن المستوى الذي سيتم تحديد سقف أسعار النفط عنده.

وبحسب الدبلوماسيين الأوروبيين، تسعى بولندا وإستونيا وليتوانيا إلى أن يكون السقف عند مستوى أدنى من الـ 65-70 دولارا للبرميل الذي تقترحه الدول السبع، بينما تدعو اليونان وقبرص ومالطا إلى أن يكون السقف عند مستوى أعلى، حيث ستخسر تلك الدول جزءا من مداخلها.

المصدر: تاس