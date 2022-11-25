رويترز: الاتحاد الأوروبي يؤجل الاجتماع لتحديد سقف سعر النفط الروسي

أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة "رويترز" بأن الاتحاد الأوروبي أجل اجتماعا كان من المقرر عقده اليوم الجمعة، لمناقشة سقف الأسعار للنفط الروسي الذي اقترحته مجموعة الدول السبع.

وقال أحد الدبلوماسيين إنه "لم يكن هناك تقارب كاف للآراء".

وأكد دبلوماسي آخر أنه "لن يكون اجتماع اليوم ولا خلال العطلة الأسبوعية".

وتشير التقارير إلى أن الدول الأوروبية منقسمة بشأن المستوى الذي سيتم تحديد سقف أسعار النفط عنده.

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وحسب الدبلوماسيين الأوروبيين، تسعى بولندا وإستونيا وليتوانيا إلى أن يكون السقف عند مستوى أدنى من الـ 65-70 دولارا للبرميل الذي تقترحه الدول السبع، بينما تدعو اليونان وقبرص ومالطا إلى أن يكون السقف عند مستوى أعلى، حيث ستخسر تلك الدول جزءا من مداخلها.

وأكد مصدر دبلوماسي لـ "رويترز" أن "المواقف لا تزال متباينة جدا، والولايات المتحدة لا تبدو قادرة على تقريب مواقف الجانبين".

ويراد من سقف الأسعار للنفط الروسي، الذي عرضته دول مجموعة الدول السبع، والذي يخطط الاتحاد الأوروبي تأييده، أن يحد من واردات روسيا النفطية، ومنع نقل وتأمين شحنات النفط الروسية. ومن المقرر أن يدخل السقف حيز التنفيذ اعتبارا من 5 ديسمبر.

المصدر: رويترز