"غازبروم": لم ننتهك العقود ومطالبات الشركة الألمانية بالتعويض عن الأضرار غير شرعية

أعلنت شركة "غازبروم اكسبورت"، أن الشركة تدرس بيان الدعوى الذي تلقته من شركة Uniper، وأنها لا تعترف بانتهاك العقود وشرعية مطالبات الشركة الألمانية بالتعويض عن الأضرار.

ووفقا لبيان "غازبروم: "تؤكد شركة غازبروم اكسبورت، أن الشركة الألمانية Uniper قد بدأت إجراءات المقاضاة. وفي الوقت الحالي، نقوم بدراسة بيان الدعوى المستلم وسنحمي مصالحنا في الإطار القانوني.

وقالت الشركة الروسية: "شركة غازبروم اكسبورت ذات المسؤولية المحدودة، لا تعترف بانتهاك العقود، ولا بشرعية مطالبات الشركة الألمانية Uniper بالتعويض".

وكانت قد أعلنت شركة الغاز الألمانية Uniper، أنها ستقوم بمقاضاة شركة "غازبروم" الروسية، بسبب الخسائر التي لحقت بها على خلفية خفض إمدادت الغاز من روسيا.

ووفقا للشركة، تصل التعويضات المطلوبة من الشركة الروسية، حتى الآن إلى 11.6 مليار يورو على الأقل، وستستمر في الازدياد حتى نهاية عام 2024.

المصدر: تاس