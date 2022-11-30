شركة Uniper الألمانية تقاضي "غازبروم" بسبب خسائرها في إمدادات الغاز من روسيا

أعلنت شركة الغاز الألمانية Uniper، أنها ستقوم بمقاضاة شركة "غازبروم" الروسية، بسبب الخسائر التي لحقت بها على خلفية خفض إمدادت الغاز من روسيا.

قال رئيس الشركة كلاوس ديتر موباخ، إننا نتحدث عن التحكيم الدولي، وقد بدأ الإجراء بالفعل، رفعت شركة Uniper دعوى قضائية وتطالب بتعويضات لأنها تلقت من "غازبروم" إمدادات بشكل أقل منذ يونيو، واضطرت إلى شراء الغاز بتكلفة أعلى في المقابل.

ووفقا لبيان الشركة: "كان على Uniper توفير أحجام أخرى لاستبدال تلك التي لم يتم تسليمها بتكلفة أعلى من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وفقا للأسعار والأحجام المتفق عليها مسبقا. وأدى ذلك إلى اضطرار Uniper إلى تحمل جميع تكاليف استبدال الإمدادات. وتصل هذه النفقات وحدها الآن إلى 11.6 مليار يورو على الأقل، وستستمر في الازدياد حتى نهاية عام 2024".

وفي أوائل نوفمبر، أفادت شركة Uniper أن صافي خسارتها بموجب معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) للأشهر التسعة من العام، بلغ ما يقرب من 40 مليار يورو، على خلفية انخفاض إمدادات الغاز الروسي.

وفي الوقت نفسه، تمت الإشارة إلى أن الشركة تعتبر تقليص حجم عمليات التسليم من روسيا انتهاكا للالتزامات التعاقدية من قبل شركة "غازبروم".

المصدر: لينتا.رو