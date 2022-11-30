الدفاع الروسية تعلن عن تقدم وتحرير بلدات في دونيتسك بالكامل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير قرى بيلوغوروفكا وبيرشي ترافنيا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، وتم تصفية ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا، وتدمير 4 مدرعات قتالية.

أعلن عن ذلك المتحدث الرسمي باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، الذي أضاف أن الطيران الميداني والتكتيكي والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية للقوات المسلحة الروسية تواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وفي إطارها تم قصف 79 وحدة مدفعية من القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، ومناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 157 مقاطعة.

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ونجحت القوات الروسية في تحرير قرى بيلوغوروفكا وبيرشي ترافنيا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، وتم تصفية ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا وتدمير 4 مدرعات قتالية، و3 منصات مدفعية ذاتية الدفع و6 مركبات.

وفي اتجاه كوبيانسك، حاول العدو، باستخدام قوات المجموعات التكتيكية وسرية الدبابات، مهاجمة مواقع القوات الروسية في منطقة قرى نوفوسيلسكويه بجمهورية لوغانسك الشعبية، إلا أن القوات الروسية نجحت في صد الهجوم، ونتيجة لأضرار النيران، أعيدت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية إلى مواقعها الأصلية، وتم تصفية ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا، وتدمير 10 دبابات، وعربة قتال مشاة، ومدرعتين لنقل الجنود، وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع، وسيارة.

كذلك صدت القوات المسلحة الروسية محاولة لثلاث مجموعات تكتيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، معززة بالدبابات، للهجوم على مواقع القوات الروسية في اتجاه جمهورية لوغانسك الشعبية، وقد نجحت القوات الروسية في هزيمة العدو وإعادة وحدات القوات المسلحة الأوكرانية إلى مواقعها الأصلية، بعد أن تكبدت خسائر أكثر من 40 جنديا من القتلى، ودبابة، و4 مركبات قتال مشاة، ومركبة واحدة مع الذخيرة.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك حاولت قوات ثلاث مجموعات تكتيكية مهاجمة مواقع القوات الروسية في مناطق قرى نوفوميخايلوفكا ونوفودونيتسكويه ونوفوسيولكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، لكن القوات الروسية نجحت في صدها، ونتيجة لأضرار النيران والإجراءات النشطة للوحدات الروسية تم صد الهجمات المضادة، ودفع العود إلى مواقعه الأصلية، وتصفية أكثر من 50 جنديا أوكرانيا ومركبتي مشاة قتالية ومدرعتين لنقل الجنود وسيارة مصفحة و4 مركبات.

وتم تدمير مستودع كبير للصواريخ والأسلحة المدفعية لمجموعة "خارتيتسا" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث تم تدمير صواريخ "هيمارس" وMLRS و"أوراغان" لراجمات الصواريخ في منطقة مدينة دنيبروبيتروفسك.

كذلك تم تدمير محطتي رادار AN/TPQ-37 أمريكية الصنع مضادة للبطاريات، وفي قرية توريتسك بجمهورية دونيتسك الشعبية تم تدمير مركز القيادة ومركز الاتصالات للواء الأول للقوات المسلحة الأوكرانية. وخلال معركة مضادة للبطاريات في منطقة قرية جوفتنيفويه بمنطقة خاركوف، أصيبت فصيلة من أنظمة المدفعية الأمريكية الصنع M777 في موقع إطلاق النار.

كذلك تم تدمير مستودع ذخيرة لواء المشاة رقم 60 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية بريمورسكويه بمنطقة زابوروجيه.

كما نجحت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25" في منطقة قرية أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم تدمير 8 طائرات مسيرة.

إضافة إلى ذلك تم اعتراض 8 صواريخ من راجمات الصواريخ "هيمارس" في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

334 طائرة

177 مروحية

2589 طائرة بدون طيار

391 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

6903 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

904 راجمة صواريخ متعددة

3634 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

7424 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية