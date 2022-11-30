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كابل تعود لوسائل النقل التقليدية بسبب ارتفاع أسعار الوقود

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كابل تعود لوسائل النقل التقليدية بسبب ارتفاع أسعار الوقود
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دفع ارتفاع أسعار الوقود في العاصمة الأفغانية كابل، المواطنين للعودة إلى وسال النقل التقليدية.

ووفقا لقناة TOLOnews الأفغانية، فإن العربات الشعبية التي تجرها الخيول عادت للأضواء مرة أخرى، كون أجرها يقل بثلاث مرات عن سيارات الأجرة.

وأشارت إلى أن 14 عربة خيل انتشرت في حي " كالي وحيد" في كابل، واستذكر سكان الحي القدامى الوقت الذي كان فيه عدد سكانه 80 شخصا فقط، وأنهم لن يقلقوا بعد الآن من ارتفاع الأسعار.

 

المصدر: سبوتنيك

  

 

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