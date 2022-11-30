قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تم تدريب أكثر من 300 ألف جندي احتياط خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف شويغو في اجتماع لمجلس الإدارة: "شارك حوالي 3000 مدرب في التدريب القتالي للتشكيلات العسكرية الجديدة ، واستخدم في التدريب أكثر من مئة موقع تدريب على أراضي بلدنا وجمهورية بيلاروس. وقد تم تدريب أكثر من 300000 جندي احتياطي، بمن فيهم متطوعون، خلال شهرين"

ولفت شويغو إلى أنه تم تهيئة حوالي 8000 من أطقم المركبات والدبابات القتالية وأطقم المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات بدون طيار وأنظمة الحرب الإلكترونية وأجهزة الاتصالات في مراكز التدريب.

بدأ التجنيد في إطار التعبئة الجزئية في روسيا في 21 سبتمبر بمرسوم من الرئيس فلاديمير بوتين.