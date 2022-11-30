سلاحا الجو الروسي والصيني ينفذان دورية جوية مشتركة فوق المحيط الهادئ

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن روسيا والصين نفذتا دورية جوية مشتركة أخرى في المنطقة الآسيوية والمحيط الهادئ.

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وحلقت مجموعة جوية من الطائرات الحاملة للصواريخ الاستراتيجية الروسية من طراز "تو – 95 إم إس"، وقاذفات القنابل الاستراتيجية الصينية "Xian H-6" فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، فيما أمنت المقاتلات الروسية من طرازي "سو -30 إس إم" و"سو – 35 إس"، الحماية للسرب المشترك.

ولأول مرة في سياق الدوريات الجوية المشتركة، هبطت طائرات روسية في مطار بالصين، وهبطت طائرات صينية في مطار بروسيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن حاملات الصواريخ الاستراتيجية في مرحلة محددة من الرحلة، رافقتها مقاتلات أجنبية، فيما تصرفت الطائرات الروسية والصينية بصرامة وفقًا لأحكام القانون الدولي، ولم يُسمح بالدخول إلى المجال الجوي للدول الأجنبية.

المصدر: نوفوستي