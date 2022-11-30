وفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين عن عمر ناهز 96 سنة

أعلنت الصين اليوم الأربعاء، وفاة رئيسها الأسبق جيانغ زيمين، عن عمر ناهز 96 عاما.

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن وفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين، كانت بسبب مرض اللوكيميا (سرطان الدم) وفشل العديد من الأعضاء.

تجدر الإشارة إلى أن آخر ظهور للرئيس الأسبق كان في منتصف شهر أكتوبر الماضي، خلال حضوره أعمال المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، في قاعة الشعب الكبرى ببكين.

وشغل جيانغ زيمين منصب الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الصيني، في الفترة من 1993 حتى 2002،

ويعد الرئيس الخامس لجمهورية الصين الشعبية في الفترة من 1993 حتى 2003، ورئيس اللجنة العسكرية المركزية من 1989 حتى عام 2004.

المصدر: وكالات