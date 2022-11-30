وكالة كيودو: مقاتلات يابانية تقلع بسبب قاذفتين صينيتين

نقلت وكالة كيودو للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة اليابانية، أن مقاتلات قوات الدفاع الذاتي الجوي اليابانية أقلعت بسبب ظهور قاذفتين صينيتين بالقرب من مضيق تسوشيما.

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وأفيد في التفاصيل بأن قاذفتين صينيتين من طراز "Xian H-6" حلقتا فوق مضيق تسوشيما واتجهتا من بحر الصين الشرقي نحو بحر اليابان.

وافترض في الوقت نفسه، أن طائرتين روسيتين كانتا فوق بحر اليابان. وبعد ذلك، اتجهت جميع الطائرات شمالا نحو البر الرئيس.

وفيما أفيد بأن وزارة الدفاع اليابانية تقوم بتحليل المعلومات، لا تظهر خريطة الرحلة التي نشرتها الوكالة حدوث أي انتهاك للمجال الجوي للبلاد.

وكانت موسكو قد أكدت مرارا أن جميع رحلات طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية تتم طبقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

المصدر: نوفوستي