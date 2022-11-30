ماكرون يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة دولة تستمر 3 أيام

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء إلى الولايات المتحدة في زيارة دولة تستمر 3 أيام، ويلتقي خلالها نظيره الأمريكي جو بايدن.

وحطّت طائرة الرئيس الفرنسي في قاعدة أندروز الجوية في ضاحية واشنطن، وكان في استقباله في أرض المطار نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان.

وهذه هي ثاني زيارة دولة يقوم بها ماكرون للولايات المتحدة، والأولى له في عهد بايدن.

ويأمل الرئيس الفرنسي في أن تسهم هذه الزيارة في إعطاء دفع لمساعيه الدبلوماسية الرامية لوضع حد للحرب في أوكرانيا، والدفاع عن وجهة النظر الفرنسية الرافضة للتوجه الحمائي الأمريكي.

وستكون هذه أول زيارة دولة تنظمها الولايات المتحدة في عهد بايدن.

المصدر: أ ف ب