موسكو تحدد شروط الحوار مع واشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن إجراء حوار حقيقي حول الاستقرار الاستراتيجي مع واشنطن، ممكن إذا كان هناك شريك مناسب واستعداد لعدم تجاوز "الخطوط الحمراء" لموسكو في مجال الأمن.

وقال مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "من حيث المبدأ، لم نرفض أبدا الحوار. وفي الوقت نفسه، لا يمكن إجراء حوار حقيقي إلا إذا كان هناك شريك مناسب على الجانب الآخر. لهذا، تحتاج الولايات المتحدة إلى النضج لمحادثة جادة انطلاقا من مبدأ المساواة، والاحترام لمصالحنا وعدم تجاوز الخطوط الحمراء (لروسيا) في مجال الأمن".

وفي وقت سابق قالت القائمة بأعمال السفير الأمريكي في موسكو، إليزابيث رود، إن واشنطن ملتزمة بالحد من التسلح وتنتظر فرصة لاستئناف الحوار مع موسكو حول الاستقرار الاستراتيجي، الذي توقف، بحسب قولها، على خلفية الوضع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي