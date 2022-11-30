وزير الخارجية الهنغاري يدعو "الناتو" للحفاظ على قنوات الاتصال مع روسيا

دعا وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في اجتماع لوزراء خارجية "الناتو" في بوخارست، دول الحلف للحفاظ على قنوات الاتصال مع روسيا.

وقال سيارتو: "أعتقد أن مصاعب فترة الشتاء القادمة تزيد من أهمية تحقيق السلام.. من الضروري وقف كل تلك العوامل التي قد تؤدي إلى التصعيد.. هذا هو السبب في أنه من المستحيل حجب قنوات الاتصال، فمن الضروري الحفاظ على إمكانية التواصل الاستراتيجي على الأقل مع روسيا، حتى مع العلم أنه لا يمكن تقريب جوهر هذه الاتصالات إلى ما كان عليه من قبل".

وفي وقت سابق، أعرب سيارتو عن أسفه لأنه كان الممثل الوحيد للاتحاد الأوروبي الذي التقى بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقا له، يتعين على الاتحاد الأوروبي استغلال كل فرصة للحوار مع روسيا، كما ذكّر السياسيين الهنغاريين المعارضين والصحفيين الذين ينتقدونه لمقابلته مع لافروف بأن منازلهم، على عكس الدول الأوروبية الأخرى، ستكون دافئة في الشتاء.

المصدر: نوفوستي