السفير الروسي لدى الفاتيكان يحتج على تصريحات بابا الفاتيكان حول " المقاتلين الشيشان"

أعرب السفير الروسي لدى الفاتيكان ألكسندر أفدييف عن احتجاجه الشديد عقب تصريحات البابا فرنسيس حول مزاعم ما أسماه "بقسوة المقاتلين الشيشان" المشاركين في العملية الخاصة في أوكرانيا.

وقال أفدييف في بيان قدمه للدائرة الدبلوماسية في الفاتيكان: "لقد أعربت عن استيائي من مثل هذه التلميحات ولاحظت أنه لا يوجد شيء يمكن أن يهز تماسك ووحدة الشعب الروسي متعدد الجنسيات".

وفي وقت سابق، وصف البابا، في مقابلة مع وسائل الإعلام الأمريكية ، المقاتلين الشيشان بأنهم "الجزء الأكثر وحشية من القوات الروسية في أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي