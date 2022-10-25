اتحاد المؤمنين القدامى يعلن استعداد البابا للوساطة بين بوتين وزيلينسكي

أعلن رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى ليونيد سيفاستيانوف، استعداد البابا فرانسيس للتوسط بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي وتنظيم لقائهما.

وقال سيفاستيانوف: "الطريقة التي رد بها الكرملين أوضحت أن بابا روما يناسب روسيا أيضا كمفاوض. يجب أن تبدأ بعض التحركات، أولا وقبل كل شيء، ربما من الجانب الروسي. أكد لي البابا أنه مستعد للوساطة، واستضافة الفاتيكان المفاوضات.

وأضاف: بين بوتين وزيلينسكي، على طاولة مستديرة سيجلس البابا، ويمكن للرئيسين بحث وقف إطلاق النار وفض الاشتباك والمزيد من القضايا الأخرى.

المصدر: وكالات