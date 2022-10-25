ماكرون يوجه دعوة غير مسبوقة للولايات المتحدة للتفاوض بشأن أوكرانيا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل الوضع في أوكرانيا.

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جاء ذلك خلال حديثه للصحفيين بعد زيارته للفاتيكان اليوم، حيث تابع: "نحن بحاجة إلى أن تجلس الولايات المتحدة الأمريكية إلى طاولة المفاوضات لدفع عملية السلام في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن علاقة الثقة بين البابا فرنسيس والرئيس الأمريكي جو بايدن يمكن أن تساهم في التأثير على بايدن حتى تستأنف الولايات المتحدة الأمريكية مشاركتها في حل الأزمات في هايتي وأوكرانيا.

كذلك طلب الرئيس الفرنسي من البابا فرنسيس الاتصال بالزعيمين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين وجو بايدن لحل الأزمة في أوكرانيا.

وقد استقبل البابا فرنسيس الرئيس الفرنسي ماكرون في الفاتيكان يوم أمس الاثنين، وأفادت الأنباء بأن الاجتماع بين البابا والرئيس الفرنسي استمر 55 دقيقة.

المصدر: نوفوستي