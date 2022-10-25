مختارات من تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية لدعم أوكرانيا

وسط مطالبات بإقالتها، وحتى سجنها ووصفها بالجنون من قبل السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو، جمعت وكالة "تاس" الروسية مجموعة مختارة من تصريحات أورسولا فون دير لاين بشأن دعم أوكرانيا.

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تحتاج أوكرانيا إلى ما يصل إلى 5 مليارات يورو شهريا فقط لتغطية نفقات الميزانية، بما في ذلك الرواتب والمعاشات التقاعدية.

الاتحاد الأوروبي مستعد لتمويل أوكرانيا عند مستوى 1.5 مليار يورو شهريا، والتي سيبلغ مجموعها 18 مليار يورو بحلول عام 2023.

يجب ألا يسمح الاتحاد الأوروبي لروسيا بتدمير البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

يجب أن يتم التمويل الدولي لإعادة إعمار أوكرانيا على أساس الإصلاحات والمساواة بين الجنسين والشمول.

المفوضية الأوروبية مستعدة لأن تصبح الأمانة العامة لإدارة جميع المساعدات الدولية لإعادة إعمار أوكرانيا.

وكان المستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي قد علقوا على الوعد الجديد الذي قدمته رئيسة المفوضية الأوروبية لدعم نظام كييف "مهما استغرق الأمر من وقت" لتلبية "الاحتياجات المتزايدة لأوكرانيا"، بقولهم إن فون دير لاين لم تضع في اعتبارها مصالح ورغبات سكان الاتحاد الأوروبي، بينما دعا عدد آخر من المستخدمين رئيسة المفوضية إلى التنحي عن منصبها، وأعرب آخرون عن مطالباتهم باحتياجاتهم الخاصة في السلام والاستقرار، وتساءل البعض حول قانونية ذلك بالأساس، وطرح مستخدمون إجراء استفتاء والحصول على رأي الناس قبل إفراغ الخزانة المالية للاتحاد الأوروبي لصالح زيلينسكي.

المصدر: تاس