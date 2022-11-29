الكرملين يعلق على كلمات الرئيس الألماني بشأن وقف إطلاق النار

وصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف المفاوضات مع أوكرانيا بـ "المستحيلة" بسبب تعنت السلطات في كييف.

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وقال بيسكوف إن أي دعوات لوقف إطلاق النار بالفعل "غير جادة الآن"، وذلك لأن "كييف ترفضها تماما، ولهذا تستمر العملية العسكرية الخاصة".

وجاء تعليق الكرملين ردا على تصريحات للرئيس الألماني فالتر شتاينماير لقناة DW الألمانية بأن "أي دعوات لوقف إطلاق النار الآن غير جادة"، لأنها تعني، على حد تعبيره "اعترافا بالظلم الذي حدث بالفعل" و"انتصارا لروسيا وصحة موقفها".

المصدر: نوفوستي