الخارجية الأمريكية توافق على صفقة بيع صواريخ تكتيكية لفنلندا

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن وزارة الدفاع الأمريكية أن الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ تكتيكية وبعض الأسلحة والمعدات الأخرى بقيمة 323 مليون دولار.

ويدور الحديث عن صواريخ "جو – جو" من نوع AIM-9X Block II Sidewinder، التي يمكن إطلاقها من على متن طائرات "إف-35" الحديثة، التي قد اشترتها فنلندا من الولايات المتحدة.

إضافة إلى ذلك قد تشتري فنلندا قنابل جوية موجهة "جو – أرض" من نوع AGM-154 قادرة على حمل نحو 7 شحنات متفجرة.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان فنلندا زيارة النفقات الدفاعية في عام 2023، حيث سيصل حجم الميزانية العسكرية للبلاد إلى مستواه القياسي منذ الحرب العالمية الثانية، وسيبلغ ما بين 5.9 و6 مليارات يورو.

المصدر: رويترز